Tuttosport – Insigne fuori rosa fino a giugno?

Sembra ormai agli sgoccioli l’avventura di Lorenzo Insigne al Napoli. Il numero 24 azzurro sembrerebbe essere pronto a passare al Toronto, club canadese che milita nella MLS. La cessione dovrebbe però avvenire la prossima estate, e intanto, secondo quanto scrive Tuttosport, sarebbe in corso una guerra di nervi tra il capitano azzurro e il patron Aurelio De Laurentiis.

Quest’ultimo sarebbe addirittura pronto a metterlo in tribuna fino a giugno, come già accaduto con il polacco Milik. L’offerta del Toronto è davvero troppo allettante per essere rifiutata: le cifre si aggirerebbero intorno agli 11,5 milioni di euro annui per 4 anni e mezzo, più vari bonus e benefit. Le condizioni potrebbero anche cambiare se l’accordo venisse già chiuso a gennaio.

D’altro canto però, se il patron dovesse mettere davvero in tribuna Lorenzo, egli perderebbe probabilmente anche la nazionale, con il rischio di non andare quindi in Qatar a giocarsi i mondiali, ammesso si superi l’ultimo scoglio, ovvero il Portogallo di CR7.

Quello che in molti si chiedono è: perché far uscire questa notizia proprio ora? Forse sia Insigne che il suo agente, Vincenzo Pisacane, sperano in una chiamata last minute del Napoli. De Laurentiis, però, fino ad ora, ha fatto intendere di non voler, o comunque non poter, migliorare l’ultima offerta fatta di 3,5 milioni l’anno.

La situazione economica non è delle migliori, per via anche della pandemia dovuto al Covid-19. Situazione ancora tutta in evoluzione, si aspettano novità dal 3 gennaio in poi, quando i rappresentanti del Toronto dovrebbero venire di persona in Italia per discutere con “Il Magnifico”.