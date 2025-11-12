mercoledì, Novembre 12, 2025
TuttoSport: la Juventus interessata a regalare Lobotka a Spalletti

Walter Molino
Nella giornata di ieri hanno fatto molto discutere le parole del procuratore di Stanislav che aveva paventato la possibilità di lasciare Napoli in estate qualora Antonio Conte resti sulla panchina azzurra. Tali dichiarazioni, seppur poi chiarite con un successivo intervento, hanno fatto molto discutere e le voci di mercato non hanno impiegato molto tempo ad arrivare.

Ecco le parole di Branislav Jasurek: “Potrebbe restare lì per qualche stagione, ma ha 30 anni e fisicamente resistere sotto Conte sarà quasi impossibile. Ne parliamo sempre insieme, quello che cerca il mister è estremamente impegnativo. In termini numerici, sono richieste incomparabili, e la prossima estate per Lobotka il Napoli potrebbe ottenere una buona somma”.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, infatti, la squadra maggiormente interessata ad acquistare Lobotka, nel caso, sarebbe proprio la Juventus di Luciano Spalletti che riabbreccerebbe uno dei suoi fedelissimi dello scudetto del 2023.

Pur essendoci stati già diversi casi di calciatori o allenatori trasferitisi alla Juventus dopo l’esperienza in azzurro, in questo caso, sembra difficile che Aurelio De Laurentiis decida di vendere lo slovacco a una diretta rivale sperando invece di ricevere proposte allettanti dall’estero, visto che alcuni dei club interessati sono il Manchester United e il Barcellona.

TuttoSport ha rilanciato la voce sia perché è indubbio l’apprezzamento del mister Spalletti nei confronti di Lobotka, sia perché i bianconeri avranno necessità di fare dei cambiamenti a centrocampo. L’ex Celta Vigo resta comunque difficilmente acquistabile e tra gli altri obiettivi c’è anche Hjulmand.

 

