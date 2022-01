Tuttosport Napoli, indiscrezione: “Dal Psg Paredes o Wijnaldum”

Per il mercato di gennaio il Napoli ha davvero tanti nomi sui quali contare. Trattative sicuramente complesse, non solo a livello economico ma soprattutto per la competitività degli altri club. Il club azzurro dovrà in ogni caso cedere qualcuno per far spazio nella rosa, altrimenti non sarà affatto possibile acquistare. Tuttavia, in giornata è arrivata un’indiscrezione da Tuttosport.

Prestito dal PSG

Il quotidiano sportivo ha aperto le prime pagine con il seguente titolo dedicato al mercato del club azzurro: “Centrocampo del Napoli: Paredes o Wijnaldum“. Tuttosport, infatti, non esclude un colpo di scena inerente al mercato di gennaio del club. “Con l’arrivo a Parigi di Ndombele, ci sarebbe anche più di un centrocampista in esubero ed è lì che il Napoli proverebbe a rinforzarsi. I nomi sono due: Leandro Paredes e Georginio Wijnaldum” scrive il quotidiano.

“Paredes era un perno fisso del centrocampo giallorosso e operava di fianco a De Rossi nel 4-2-3-1, con gli stessi compiti di manovra che ha oggi Anguissa. Quest’anno nel Psg è stato utilizzato in sole 14 partite con un minutaggio bassissimo, 669’, perché nella sua posizione Pochettino preferisce Herrera e Wijnaldum nell’attuale 4-3-3.

Ma l’arrivo di Ndombele potrebbe rendere superflua anche la presenza dell’olandese Wijnaldum, 31 anni compiuti a novembre: Spalletti di certo non disdegnerebbe il suo eventuale arrivo.

L’accordo con il presidente del Psg, Nasser AI Khelaifi, non sarebbe complicato, anche perchè i rapporti con De Laurentiis sono ottimali fin dalle cessioni di Lavezzi e di Cavani”.