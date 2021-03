Tuttosport, Pirlo verso la permanenza sulla panchina della Juventus

La mancata qualificazione ai quarti di finale di Champions League ha gettato un’ombra sulla permanenza sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo, finito sul banco degli imputati anche per l’altalenante rendimento in campionato.

Stando però a quanto riporta Tuttosport, il futuro dell’allenatore, a meno di clamorosi ribaltoni e della mancata qualificazione alla prossima Champions, sarà ancora a Torino.

Il quotidiano stamani titola “Agnelli: «Pirlo Resta”, spiegando cosa ci sarebbe dietro la volontà del presidente bianconero di puntare ancora sull’allenatore.

La Juve quando ha scelto di ingaggiare Pirlo era consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato alla prima esperienza in panchina, motivo per cui un percorso non perfetto era stato messo in conto.

In casa bianconera credono nelle capacità dell’allenatore e preferirebbero non prendere in considerazione l’idea di cambiare il quarto tecnico negli ultimi quattro anni.