Tuttosport: “Rischio rottura Osimhen, addio a gennaio?”, e da Torino sognano Victor in bianconero

È bastata una vittoria convincente della SSC Napoli a far scatenare i giornali del Nord. L’edizione odierna di TuttoSport, in prima pagina, scrive del Napoli e soprattutto di Victor Osimhen: “Osi, gol e prove d’addio. Osimhen lascia il rigore dell’1-0 a Zielinski, poi firma il 2-0 ed esce fra gli applausi. Resta il rischio rottura, rinnovo più lontano, l’addio a gennaio non è da escludere“.

Difficilmente si vede il Napoli in prima pagina su un giornale del Nord, ma, come sempre, solo per mettere nuove carne a fuoco ed annunciare il possibile addio di Osimhen già nel prossimo mercato di gennaio.

Intanto, sempre da Torino, il sogno è quello di vedere Osimhen con la maglia della Juventus. I tifosi scrivono: “È l’occasione giusta per comprarlo, ormai vive da separato in casa”, “Se lo prendiamo facciamo l’affare, a Napoli non vuole più starci”.

Difficilmente, però, De Laurentiis cederà Osimhen a gennaio se non alle stesse condizioni del mercato estivo, ovvero dinanzi ad un’offerta da 200 milioni di euro. E, la Juventus, difficilmente riuscirà a sborsare tale cifra.