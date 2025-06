TuttoSport: se parte Milinkovic-Savic, il Torino punterà Caprile

Milinkovic-Savic è uno dei profili che maggiormente interessa a molte squadre di Serie A per rinforzare la porta. Il portiere granata ha fornito ottime prestazioni e ha attirato su di sé l’interesse anche di grandi club. Perciò in caso di una sua partenza, il Torino dovrebbe andare a rimpiazzarlo ed è ciò che suggerisce l’edizione di ieri del quotidiano TuttoSport.

Il club presieduto da Urbano Cairo, in caso di partenza di Milinkovic-Savic vorrebbe sostituirlo con un ex Napoli, ovvero Elia Caprile che quest’anno è andato a giocare in prestito al Cagliari.

Ecco quanto riportato da TuttoSport ieri:

“La prima scelta in Italia del dt granata porta a Elia Caprile, 23enne portiere di proprietà del Napoli, che nel primo semestre di quest’anno ha dispensato ottime prove in prestito a Cagliari, risultando decisivo per la salvezza. Il club sardo vanta un diritto di riscatto da 8 milioni e il presidente Giulini ha già fatto sapere di avere intenzione di esercitarlo”.

Il Cagliari dunque sarebbe intenzionato a riscattare Caprile a 8 milioni per poi eventualmente riuscire subito a monetizzare facendo una plusvalenza nel caso in cui il Torino dovesse bussare alla porta dei rossoblù per chiedere Caprile.

Quest’anno Caprile ha collezionato 22 presenze in Serie A incassando 23 goal e tenendo per ben 8 volte la porta inviolata. In maglia azzurra non è mai riuscito a trovare spazio grazie alle buone prestazioni di Meret, per cui è da considerarsi ormai un ex in vista del riscatto ormai imminente che eserciterà il Cagliari e chissà che Antonio Conte non se lo ritroverà da avversario contro il Torino.