TuttoSport, Wanda Nara a contatto con Roma e Napoli per portare Icardi in Italia

Dopo l’addio di Higuaín al Napoli, è sempre mancato all’undici azzurro quel centravanti di peso da almeno 20 goal a stagione. Milik non è mai riuscito a far dimenticare le prodezze dell’argentino o ancor prima di Cavani. In questa stagione, invece, il nome nuovo era quello di Osimhen che è però un giocatore totalmente diverso per caratteristiche.

Tra i nomi per i prossimi attaccanti del Napoli, il quotidiano TuttoSport riporta nell’edizione odierna un interessamento per l’attaccante del Paris Saint Germain Mauro Icardi che starebbe pensando di lasciare la Ligue 1 e stando a quanto scritto sul giornale torinese: “Ci pensa anche il Napoli”.

Il futuro dell’ex attaccante dell’Inter potrebbe essere lontano da Parigi pur avendo l’argentino già realizzato 20 goal in questa stagione. Tuttavia, c’è grandissima abbondanza lì davanti e non è detto che Icardi resterà al PSG.

Bisognerà anche capire cosa succederà con Mbappè che è sempre conteso dalle grandi di Spagna: sia Real Madrid che Barcellona vorrebbero fare un super acquisto scegliendo uno tra lui e Haaland, ma le finanze dei due club spagnoli sembrano non favorire una trattativa così onerosa.

Il giornale TuttoSport, comunque, rivela che ci sono stati alcuni contatti e sondaggi fatti dalla sua procuratrice, nonché moglie, Wanda Nara che avrebbe sentito sia Napoli che Roma in virtù della volontà del marito di tornare a giocare in Italia. La qualificazione in Champions del Napoli, in ogni caso, sarà comunque la condicio sine qua non di questa trattativa.