TUTTOSPORT – Zielinski e Lozano potrebbero finire in tribuna per un anno

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è sempre più convinto delle sue decisioni e le conferme sono arrivate con la vittoria di quest’anno. Il numero uno azzurro, quindi, proseguirà sulla linea tracciata lo scorso anno, con la cessione di tutti coloro ritenuti ormai non più motivati o che sono in scadenza di contratto. Tra questi vi sono anche Lozano e Zielinski, i quali, come riportato da TuttoSport, avrebbero tre soluzioni: andare via subito, rinnovare a cifre inferiori o restare un anno in tribuna.

L’edizione di TuttoSport, infatti, scrive: “Con Zielinski e Lozano, poi, il club ha una strategia chiara. Essendo al loro ultimo anno di contratto, sarebbero ceduti a chi porterà una proposta, oppure accetteranno un rinnovo per la metà delle somme attualmente percepite. Se rifiutassero, per loro si aprirebbe la strada sulla quale fu portato anche Milik: la tribuna in attesa di condizioni diverse“.

In attesa della decisione, quindi, Rudi Garcia dovrebbe fare a meno di due calciatori fondamentali per il Napoli e che hanno portato la squadra a vincere lo Scudetto. Bisogna ora capire le possibili evoluzioni.