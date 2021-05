Tv, ecco i nuovi giovani volti che stanno approdando in televisione

In questi ultimi mesi, i giovani si stanno prendendo molto spazio in televisione. Sembrerebbe esserci in atto un vero e proprio ricambio generazionale in tv. Ma chi sono i nomi più gettonati? Vediamo insieme.

TOMMASO ZORZI SBANCA IN MEDIASET – Tommaso Zorzi è il primo nome di questa lista di giovani. Il 26enne, originario di Milano, ha conquistato letteralmente Mediaset. Dopo aver vinto il Grande Fratello Vip, l’influencer milanese ha ricevuto la proposta di fare l’opinionista all’Isola dei Famosi assieme ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Inoltre, ha avuto un ruolo fondamentale al Maurizio Costanzo Show e ora conduce il suo piccolo programma su Mediaset Play intitolato Il Punto Z. A quanto pare, Italia Uno lo starebbe cercando per un altro progetto.

GIULIA DE LELLIS CONDUCE LOVE ISLAND – La famosa influencer da 5 milioni di follower, dopo aver preso parte al suo primo film, è pronta a condurre la prima edizione italiana di Love Island. “Amo sperimentare. Ho anche recitato come attrice e scritto un libro: mi piace buttarmi. Ma la televisione mi sta dando grandi soddisfazioni, mi sento appagata” ha dichiarato al Corriere la 25enne.

NILUFAR ADDATI SI BUTTA SUI PROGRAMMI DI CUCINA – Non solo, anche l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di lanciarsi nella televisione. La 25enne conduce il programma su Gambero Rosso, Arte in cucina.

LUDOVICO TERSIGNI AD X-FACTOR – Sarà molto difficile sostituire Alessandro Cattelan ma Ludovico Tersigni è pronto a questa sfida. In queste ultime ore, gli è stato comunicato che condurrà X-Factor. Insomma, il ricambio generazionale è ufficialmente iniziato. Con Giulia De Lellis e gli altri sarà rivoluzione o fuoco di paglia?