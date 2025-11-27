Twesh: “Amore Toxic” è il nuovo singolo

Il 21 Novembre è uscito “Amore Toxic”, distribuito da Island Records, il nuovo singolo di Twesh che racconta senza filtri la dipendenza emotiva e il magnetismo distruttivo di una relazione vissuta tra club, eccessi e desiderio, in un equilibrio instabile tra passione e autodistruzione.

Il brano si muove su una linea sottile in cui convivono attrazione e distruzione, raccontando una relazione che travolge, consuma e lascia il segno e un’atmosfera dolceamara dopo una notte di eccessi.

Tra dark trap e sfumature melodic techno, la produzione costruisce un ambiente sonoro notturno e teso, fatto di synth tesi e beat taglienti che riflettono il conflitto interiore dell’artista. È proprio in questa cornice elettronica, elegante e ombrosa, che la voce di Twesh trova il giusto spazio: è autentica e capace di alternare freddezza e intensità emotiva.

Twesh, all’anagrafe Giulia Grimaldi, nasce nel 2004 a Padova ma ha origini napoletane.

All’età di 14 anni si avvicina al mondo dell’hip hop iniziando a ballare la breaking ed è proprio grazie all’hip hop e ai suoi valori che si avvicina alla musica.

Studia giurisprudenza perché “le piace avere un occhio sulla società”, ma trova il suo più grande stimolo nella musica.

Diplomata al conservatorio, nel 2024 pubblica il suo primo singolo “Prepotente”, un brano rap dalle sonorità dark che affronta tematiche sociali e personali. A distanza di pochi mesi nel 2025 pubblica il suo secondo brano “Maratona”, ispirato al mito di Spartaco e dalle sonorità boom bap con una delivery rap più classica. Vincitrice del contest di esse magazine, a Settembre 2025 si è esibita all’evento PLUG-MI , uno dei palchi più attesi della scena rap emergente.

