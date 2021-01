Twitch e i casinò: una nuova realtà

Si sta diffondendo sempre di più la passione del gioco virtuale, che è in continua espansione nonostante le crisi che colpiscono vari settori di mercato. In particolare, diverse piattaforme come LeoVegas propongono iGaming (giochi online in cui si punta del denaro) prendono piede molto velocemente perché danno la possibilità di scegliere fra diversi giochi per soddisfare ogni esigenza. In un mondo che ormai si evolve anche virtualmente, questo aspetto non è da sottovalutare, ma bisogna anche valutare la serietà dell’azienda perché essendo così in espansione, ovviamente questo settore conta moltissime piattaforme tra cui scegliere la più seria e completa per quanto riguarda la proposta di giochi, abbiamo infatti la sezione casinò, slot machine, calcio scommesse, e molto altro.

Novità nel mondo del gioco virtuale

Data l’affluenza sempre maggiore alle piattaforme online di iGaming, è stata introdotta da qualche anno Twitch che consente agli utenti principalmente lo streaming di videogiochi, ed è, grazie ai suoi 26 milioni di visitatori attivi al giorno, leader del settore nelle trasmissioni di eventi e competizioni eSports, che possono essere seguite sia in diretta sia on demand. L’operatore svedese LeoVegas ha conseguito diversi premi fra cui quello del miglior sito per giocare online proprio perché è molto sicuro, ma soprattutto in continuo aggiornamento perché vengono lanciati sempre nuovi giochi e tutti vengono proposti in questa piattaforma con versione demo per fornire all’utente una panoramica del gioco; inoltre si possono trovare alcuni game esclusivi e molti bonus interessanti. E’ sempre più piacevole accedere alle piattaforme sia da dispositivi fissi che mobili tramite app, e nel 2021 gli esperti si aspettano il boom dei casinò online che ricreano perfettamente l’ambiente e offrono un’esperienza di gioco molto realistica grazie al croupier fisico con cui poter comunicare tramite chat.

LeoVegas: serietà e scelta