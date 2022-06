Tyc Sports: “Roma su Arthur della Juventus”

Secondo Tyc Sports, la Roma sarebbe interessata al brasiliano della Juventus. Arthur potrebbe rientrare nella trattativa che porterebbe Zaniolo in bianconero

A riportarlo è Cesar Luis Merlo, giornalista di Tyc Sports. La Juventus è interessata a Nicolò Zaniolo e la Roma a Arthur Melo. Quest’ultimo, in questi giorni, sarebbe diventato oggetto del desiderio di José Mourinho che crederebbe fortemente lui e lo vedrebbe come il giocatore perfetto per il suo modo di giocare.

La Juventus, dal canto suo, sembrerebbe intenzionata a cedere il brasiliano a titolo definitivo e negli ultimi giorni avrebbe offerto proprio il suo cartellino ai giallorossi per arrivare a Nicolò Zaniolo. Per ora non si ha una risposta dai capitolini, ma su queste basi si potrebbe intavolare una trattativa.

Uno scambio che farebbe contenti tutti

Così come Adrien Rabiot, la volontà di Arthur sarebbe quella di mettersi in gioco. Ciò potrebbe significare un addio a Torino e un approdo altrove. Sul calciatore, negli scorsi mesi, si è mosso anche l’Arsenal ma l’interesse della Roma potrebbe aprire a nuovi scenari.

Il brasiliano potrebbe rientrare in una trattativa che soddisferebbe tutti. La Juventus sta puntando fortemente a Nicolò Zaniolo e potrebbe usare il cartellino dell’ex Barcellona per alleviare i costi. La Roma potrebbe avere un giocatore utile al proprio gioco e fare plusvalenza – ottenendo anche una solida parte cash dall’operazione – con Zaniolo che arriverebbe nella società di cui è tifoso. Arthur, infine, potrebbe rimettersi in gioco e sentirsi centrale in un progetto ambizioso. Mourinho punta su di lui, bisognerà capire se il brasiliano voglia puntare sulla Roma.