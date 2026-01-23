Uccide la moglie, poi si toglie la vita: la coppia stava per separarsi, dramma a Mileto

Dramma nella giornata di oggi a Mileto, dove un uomo ha ucciso la moglie a colpi di arma da fuoco prima di togliersi la vita. Le vittime sono Pasquale Calzone, commercialista di 63 anni, e Maria Assunta Currà, 55 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la coppia stava attraversando una fase delicata.

I due erano infatti in procinto di separarsi e le pratiche per la fine del matrimonio erano ormai in fase di definizione. La donna si era recata nell’abitazione che un tempo condivideva con il marito per recuperare alcuni effetti personali e completare definitivamente il trasferimento.

È stato proprio in quel contesto che si è consumata la tragedia. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo avrebbe impugnato un’arma da fuoco e sparato contro la moglie, uccidendola. Subito dopo, si sarebbe tolto la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori, ma per entrambi non c’era ormai più nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire nel dettaglio la dinamica e il movente dell’accaduto.

Un ennesimo episodio di violenza domestica che riporta drammaticamente l’attenzione su conflitti familiari degenerati in un gesto estremo, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. L’arma era regolarmente detenuta.