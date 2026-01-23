venerdì, Gennaio 23, 2026
HomeAttualitàUccide la moglie, poi si toglie la vita: la coppia stava per...
Attualità

Uccide la moglie, poi si toglie la vita: la coppia stava per separarsi, dramma a Mileto

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
pistola
Fonte: Google immagini contrassegnate per essere riutilizzate

Dramma nella giornata di oggi a Mileto, dove un uomo ha ucciso la moglie a colpi di arma da fuoco prima di togliersi la vita. Le vittime sono Pasquale Calzone, commercialista di 63 anni, e Maria Assunta Currà, 55 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la coppia stava attraversando una fase delicata.

I due erano infatti in procinto di separarsi e le pratiche per la fine del matrimonio erano ormai in fase di definizione. La donna si era recata nell’abitazione che un tempo condivideva con il marito per recuperare alcuni effetti personali e completare definitivamente il trasferimento.

È stato proprio in quel contesto che si è consumata la tragedia. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo avrebbe impugnato un’arma da fuoco e sparato contro la moglie, uccidendola. Subito dopo, si sarebbe tolto la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori, ma per entrambi non c’era ormai più nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire nel dettaglio la dinamica e il movente dell’accaduto.

Un ennesimo episodio di violenza domestica che riporta drammaticamente l’attenzione su conflitti familiari degenerati in un gesto estremo, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. L’arma era regolarmente detenuta.

Articolo precedente
Napoli, un ritorno a sorpresa entro fine gennaio. Cammaroto dichiarò: “Può prendere il posto di Marianucci”
Articolo successivo
Napoli, Anguissa salta anche la Juventus: non c’è una data per il suo ritorno in campo
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode