Ucciso a Los Angeles il vescovo anti-gang

Sabato scorso si è spento all’età di 69 anni, colpito dal proiettile di una pistola, Monsignor David O’Connell, sacerdote del sobborgo di Hacienda Heights, nella contea di Los Angeles. Non è chiaro se si sia trovato in mezzo a una sparatoria o se era effettivamente il bersaglio di un agguato. La comunità credente di L.A. ha recentemente accusato un altro colpo: due ebrei sono stati feriti, fuori dalla sinagoga, da un uomo che secondo le autorità era mosso da un forte odio religioso.

Sono in tanti a piangere la morte di O’Connell, figura centrale per centinaia di persone. Era un prete di strada. Per decenni si è occupato di immigrati, poveri, sempre contrario alla violenza armata. Irlandese di nascita, ha studiato teologia a Dublino, è stato ordinato prete a L.A. nel ‘79 e nel 2015 è stato nominato vescovo ausiliare da Papa Francesco.

L’arcivescovo di Los Angeles José H. Gomez ha dichiarato al giornale online Angelus News: «È uno shock e non ho parole per esprimere la mia tristezza. […] Era un operatore di pace con un cuore per i poveri e gli immigrati, e aveva una passione per la costruzione di una comunità in cui la santità e la dignità di ogni vita umana fosse onorata e protetta».

O’Connell ha girato tantissime parrocchie prodigandosi sempre nell’aiuto del prossimo. Nel 1992 era stato in prima fila, per la diffusione di un necessario messaggio di pace, durante i disordini successivi – la celebre “rivolta di Los Angeles” – al pestaggio di Rodney King, avvenuto l’anno prima, da parte di alcuni agenti della Polizia, successivamente assolti.

In qualità di pastore, O’Connell ha potuto toccare con mano la drammatica situazione in cui versavano, e tutt’ora versano, molte famiglie della zona. Per la sua generosità, il suo impegno, la sua determinazione a fronteggiare con coraggio molte questioni sociali, mancherà a tanti amici e fedeli i quali, in queste ore, non hanno smesso di ricordarlo e di celebrarlo.