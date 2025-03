Ucraina-Russia, verso la tregua: i 5 punti e le condizioni di Putin

Dopo tre giorni di intensi colloqui in Arabia Saudita, Donald Trump ha annunciato “grandi progressi” nei negoziati per una possibile tregua tra Ucraina e Russia. La delegazione americana ha incontrato separatamente Mosca e Kiev, facendo emergere alcune ipotesi di avanzamento nel difficile percorso verso la pace.

Sebbene il cessate il fuoco completo resti un obiettivo ancora lontano, i summit hanno prodotto concreti passi avanti, in particolare per quanto riguarda il Mar Nero e gli attacchi alle infrastrutture energetiche.

Il primo punto dell’accordo riguarda la navigazione sicura nel Mar Nero, con garanzie da parte degli Stati Uniti e della Russia (e separatamente anche con l’Ucraina). Le parti si sono impegnate a evitare l’uso della forza e a impedire l’utilizzo di navi commerciali per scopi militari. Questo rappresenta un passo importante verso la de-escalation, sebbene il governo ucraino abbia avvertito che ogni movimento di navi militari russe al di fuori della parte orientale del Mar Nero costituirà una violazione dell’accordo e una minaccia alla sua sicurezza nazionale.

Il secondo punto riguarda lo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev, con gli Stati Uniti che si impegnano a facilitare il rilascio di detenuti civili e il ritorno dei bambini ucraini trasferiti forzatamente in Russia. Inoltre, gli Stati Uniti contribuiranno a ripristinare l’accesso della Russia ai mercati globali per le esportazioni agricole, riducendo i costi delle assicurazioni marittime e migliorando l’accesso ai porti e ai sistemi di pagamento per queste transazioni.

Al terzo punto, si prevede una cooperazione trilaterale per attuare l’accordo che vieta gli attacchi alle infrastrutture energetiche sia in Russia che in Ucraina. Tuttavia, non sono previste moratorie sulle infrastrutture civili, il che significa che potrebbero continuare a essere colpite.

Il quarto punto mette in evidenza il ruolo positivo dei paesi terzi nel sostenere l’implementazione degli accordi marittimi e energetici. L’accordo si conclude con l’impegno di Stati Uniti, Russia e Ucraina a lavorare per una pace duratura e sostenibile, mentre Washington continuerà a facilitare i negoziati tra le due parti per raggiungere una soluzione pacifica.