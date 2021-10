U&D, Ida Platano sulla notte con Marcello: “Non mi vergogno di raccontare…”

La nuova edizione di Uomini e Donne è partita da poco meno di un mese ma già dalle sue prime puntate, il dating show più famoso d’Italia, promette di essere una delle più scoppiettanti di sempre. Il ritorno tra le dame di Ida Platano, protagonista della tormentatissima love story con Riccardo Guarnieri, è motivo di subbuglio fin da subito in studio, soprattutto dopo la comparsa tra i suoi corteggiatori di Marcello, agente immobiliare torinese di 47 anni.

I due avrebbero vissuto momenti di grande intensità e la frequentazione ha preso ben presto una piega piuttosto intima tanto che alcuni, caldissimi particolari sarebbero già venuti alla luce dai racconti di Ida proprio durante il programma. La bella bresciana di origini siciliane non avrebbe mai negato il forte sentimento e l’attrazione fisica che il torinese le suscita tanto da non tentare neppure di tenerlo nascosto alla redazione e al pubblico a casa.

Eppure pare proprio che la schiettezza di Ida abbia davvero tanto infastidito il cavaliere che invece avrebbe preferito una maggiore riservatezza da parte sua. Il commento della Platano è perentorio: “Da quando ti conosco mi sono sentita libera di comportarmi tranquillamente e venire verso di te. Io sono una mamma ma sono anche una donna e non mi vergogno di vivere quello che ho sentito. Mi sono lasciata andare e non capisco di cosa ci si debba vergognare“.

Se le parole di Ida hanno ottenuto il plauso del pubblico in studio e dell’opinionista Gianni Sperti, lo stesso proprio non si può dire di Marcello che in evidente imbarazzo avrebbe preferito un racconto meno “approfondito”. L’uomo appare in difficoltà quando la Platano parla della loro intimità e più volte avrebbe cercato di fermare il racconto finendo però per passare per una persona disinteressata e troppo reticente.

Purtroppo questo sarà il primo segnale di una conoscenza iniziata con i fuochi d’artificio ma che non è riuscita a passare l’esame della maturità. Subito dopo questa discussione i due confesseranno di non aver più avuto voglia di sentirsi ma la conclusione di tutto sembra ancora ben lontana. Gli strascichi della vicenda li vivremo con le prossime puntate che promettono di essere davvero roventi.