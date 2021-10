U&D, Sossio Aruta e Ursula Bennardo al bacio: la crisi è alle spalle grazie alla loro piccola Bianca

La notizia della rottura era arrivata come un fulmine a ciel sereno qualche settimana fa e aveva sconvolto le migliaia di fan della coppia. Sossio Aruta, ex protagonista di reality come “Campioni – il sogno”, Uomini e Donne e Temptation Island e Ursula Bennardo si erano detti addio dopo due anni d’amore. Eppure sembrerebbe che la crisi oggi sia da ritenersi sorprendentemente alle spalle. Tutto merito della loro dolcissima Bianca.

Ad aprire la crisi era stato “il re Leone” con un post su Instagram che aveva gettato nel panico i follower suoi e della Bennardo. “Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno creduto in noi come coppia, che ci hanno elogiato e si sono complimentate per il nostro essere e per la nostra bambina Bianca. Purtroppo devo comunicare, con tristezza, che di comune accordo, io e Ursula abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto sentimentale per incompatibilità caratteriali. La nostra storia è arrivata al capolinea… prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate”.

Il rumor di una scappatella da parte dell’ex calciatore napoletano ha subito iniziato a dilagare fino a che la stessa Ursula ha voluto spiegare la situazione scrivendo: “Lo dico solo per le perfide che non hanno seguito neanche le mie storie e parlano… Non è finita per un tradimento e non c’entra né una donna né un uomo. Ve lo avrei detto subito, ovvio!”. Poi la svolta.

Nonostante la rottura però i due hanno continuato a intrattenere buoni rapporti per il bene di Bianca, la figlioletta della coppia nata due anni fa. Ed è stato proprio durante la festicciola organizzata per il compleanno della bimba che sembrerebbe esser scoccata nuovamente la scintilla, tanto da pubblicare una storia Instagram in cui i due si baciano con tanto di didascalia “Uniti speriamo per sempre“.

A coronamento di una giornata che sicuramente in tanti ricorderanno per l’atmosfera magica e romantica che ha permesso ai due di ritrovarsi sono arrivate anche diverse altre immagini che li ritraggono insieme a Bianca che inconsapevolmente ha fatto da Cupido per i suoi genitori. Il sereno dopo la tempesta è tornato…come dicono loro “speriamo per sempre”.