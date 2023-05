Udine, tifoso del Napoli deceduto per infarto dopo la vittoria dello Scudetto

Una gioia troppo grande che gli è costata la vita. Un tifoso del Napoli residente in Austria, dopo aver assistito alla vittoria dello Scudetto della sua squadra del cuore, è deceduto per infarto ad Udine mentre si stava recando alla stazione ferroviaria per tornare a casa. A nulla sono serviti i soccorsi chiamati da alcuni passanti.

I soccorsi, arrivati tempestivamente, hanno provato inutilmente a rianimarlo e l’uomo è deceduto per strada. Come riporta Il Napolista, il tifoso azzurro già in passato aveva avuto problemi di salute.