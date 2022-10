Udinese, bruttissimo incidente per Walace: auto in fiamme, calciatore miracolosamente salvo

Un terribile incidente stradale per il calciatore dell’Udinese, Walace. Il centrocampista brasiliano, infatti, può dirsi miracolosamente salvo.

La sua auto, dopo esserci capottata, si è incendiata. Per fortuna il calciatore, prima del triste epilogo, è riuscito a fuggire dalla sua auto di ultima generazione, la quale aveva già inviato in automatico la chiamata al 112.

L’episodio è avvenuto verso le tre di notte a Udine, in Viale Venezia. Sono in corso accertamenti per capire come accaduto il tutto.

Il calciatore, visto la vicenda, è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti e subito dimesso. Sarà a disposizione del mister già per la prossima partita.