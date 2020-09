Udinese, De Paul in uscita: Juventus in pole, Napoli alla finestra

Rodrigo De Paul sarà probabilmente protagonista in questa seconda parte di calciomercato estivo. Il fantasista brasiliano è nella lista dei possibili partenti in casa Udinese e, per un’offerta congrua, potrebbe cambiare maglia.

Per il calciatore bianconero è giunta così l’ora di cambiare squadra, provando a salire di livello alla conquista di palcoscenici importanti. Attualmente su Rodrigo De Paul vi sono il Leeds United e lo Zenit San Pietroburgo. Come riportato però in queste ultime ore dal portale calciomercato.com, il talento argentino preferirebbe rimanere in Italia.

Ecco allora che su di lui si sono fiondati alcuni club dalla Serie A. Su tutti, in pole position, vi sarebbe la Juventus di Andrea Pirlo. La vecchia signora gode anche della preferenza del calciatore argentino. De Paul infatti pare preferire loro al Napoli che più volte lo ha cercato.

Acquistare il calciatore dell’Udinese, comunque, non sarà però facile: il club bianconero chiede ben 35 milioni di euro. Una richiesta che, soprattutto in questo periodo di post lockdown, spaventa molti. Rodrigo De Paul è da tempo un pallino della dirigenza azzurra, soprattutto nelle idee calcistiche del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Ovviamente in casa Napoli il mercato in stallo di certo non aiuta la trattativa, in caso di sblocco però la posta non è da escludere. Oltre per l’indubbia tecnica e qualità di gioco, De Paul piace molto al Napoli per la straordinaria duttilità: nella formazione di Gattuso potrebbe giocare da mezzala e da ala offensiva nel 4-3-3 e da trequartista nell’eventuale 4-2-3-1.