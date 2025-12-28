Udinese interessata a un calciatore del Napoli: affare già per gennaio

Dopo la vittoriosa campagna araba che ha permesso al Napoli di aggiungere un’altra Supercoppa Italiana in bacheca, oggi gli uomini di Conte saranno impegnati allo Zini di Cremona per riprendere la marcia anche in campionato. Con il mercato di gennaio in procinto di iniziare, si registra l’interesse dell’Udinese per Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli attualmente in prestito al Sassuolo.

Il club friulano è alla ricerca di un profilo offensivo in grado di garantire maggiore incisività sotto porta. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate dal giornalista ed esperto Nicolò Schira, l’Udinese avrebbe messo nel mirino proprio Cheddira, centravanti marocchino che il Napoli ha ceduto in prestito al Sassuolo con diritto di riscatto. L’idea dei bianconeri sarebbe quella di anticipare la concorrenza e assicurarsi un attaccante giovane ma già con una discreta esperienza nel calcio italiano.

Cheddira rappresenta un profilo interessante per via della sua esperienza e perché potrebbe adattarsi bene al gioco dell’Udinese, che spesso valorizza attaccanti capaci di lavorare per la squadra e di attaccare la profondità. Tuttavia, la trattativa non si preannuncia semplice, soprattutto per le richieste economiche del Napoli, che non sembra intenzionato a svendere il cartellino del giocatore.

Il club partenopeo, infatti, ha fissato il prezzo per una eventuale cessione definitiva a 3,5 milioni di euro, la stessa cifra concordata con il Sassuolo al momento del prestito. Secondo quanto filtra, il Napoli potrebbe valutare un leggero sconto, scendendo fino a 3 milioni, ma solo a fronte di condizioni favorevoli. Una cifra comunque significativa per l’Udinese, che dovrà valutare attentamente l’operazione.

I prossimi giorni saranno cruciali per chiarire il futuro di Cheddira. Molto dipenderà anche dalle decisioni del Sassuolo e dalla volontà del giocatore, che potrebbe vedere in Udine una nuova opportunità per ritagliarsi un ruolo più centrale. Il mercato di gennaio entra nel vivo e l’asse Napoli-Udinese potrebbe presto scaldarsi.