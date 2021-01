Udinese-Napoli, le formazioni: Gattuso lancia Petagna, sorpresa in difesa?

Udinese e Napoli scenderanno in campo oggi pomeriggio alle ore 15 per la partita di Serie A. Gli uomini di Rino Gattuso devono assolutamente portare a casa i tre punti per non perdere il treno Champions League.

In caso di sconfitta, infatti, il Napoli rischierebbe seriamente di andare di nuovo in ritiro e il futuro di Rino Gattuso sarebbe in bilico.

Ancora una volta il mister dovrà fare a meno di tre uomini fondamentali: Osimhen, Mertens e Koulibaly. Tutti e tre sono ancora infortunati, con il nigeriano che sta facendo i conti anche con il Coronavirus.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Rino Gattuso, a differenza della partita poi persa con lo Spezia, si affiderà dal primo minuto ad Andrea Petagna. A sorpresa dovrebbe esserci spazio sia per Meret che per il difensore ex Verona Rrahmani.