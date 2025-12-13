Udinese-Napoli, le probabili formazioni: Conte pronto a lanciare Vergara dal primo minuto

L’attesa per Udinese-Napoli cresce di ora in ora e Antonio Conte prepara una mossa a sorpresa che potrebbe cambiare il volto del match. Tra assenze, gestione delle energie e scelte tattiche, il tecnico azzurro starebbe seriamente valutando l’inserimento dal primo minuto di Vergara, giovane gioiello partenopeo pronto a vivere una notte speciale in Serie A.

La possibile scelta di Conte non è casuale. Il mister, attento ai segnali arrivati dagli allenamenti, sarebbe tentato di lanciare Vergara titolare al posto di uno tra McTominay o Elmas, entrambi non al meglio dal punto di vista fisico. Una decisione forte, che conferma ancora una volta la linea del tecnico: gioca chi dimostra di stare meglio.

Per Vergara sarebbe un’occasione enorme, un vero banco di prova su un campo difficile come quello di Udine. Il classe azzurro ha impressionato per personalità, qualità tecniche e capacità di adattarsi ai ritmi del calcio di Conte, caratteristiche che potrebbero tornare utili contro un’Udinese fisica e aggressiva. Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Vergara, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte