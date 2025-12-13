sabato, Dicembre 13, 2025
HomeSportCalcioUdinese-Napoli, le probabili formazioni: Conte pronto a lanciare Vergara dal primo minuto
Calcio

Udinese-Napoli, le probabili formazioni: Conte pronto a lanciare Vergara dal primo minuto

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Antonio Conte, fonte Flickr
Antonio Conte, fonte Flickr

L’attesa per Udinese-Napoli cresce di ora in ora e Antonio Conte prepara una mossa a sorpresa che potrebbe cambiare il volto del match. Tra assenze, gestione delle energie e scelte tattiche, il tecnico azzurro starebbe seriamente valutando l’inserimento dal primo minuto di Vergara, giovane gioiello partenopeo pronto a vivere una notte speciale in Serie A.

La possibile scelta di Conte non è casuale. Il mister, attento ai segnali arrivati dagli allenamenti, sarebbe tentato di lanciare Vergara titolare al posto di uno tra McTominay o Elmas, entrambi non al meglio dal punto di vista fisico. Una decisione forte, che conferma ancora una volta la linea del tecnico: gioca chi dimostra di stare meglio.

Per Vergara sarebbe un’occasione enorme, un vero banco di prova su un campo difficile come quello di Udine. Il classe azzurro ha impressionato per personalità, qualità tecniche e capacità di adattarsi ai ritmi del calcio di Conte, caratteristiche che potrebbero tornare utili contro un’Udinese fisica e aggressiva. Queste le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Vergara, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte

Articolo precedente
Napoli, nuovo infortunio: Juan Jesus salta la partita contro l’Udinese
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode