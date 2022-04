Udogie a rischio asta, Cherubini gioca d’anticipo

Destiny Udogie dell’Udinese sembra interessare a più squadre. La Juventus vorrebbe agire d’anticipo pur di acquistarlo dai friulani

Alex Sandro lascerà a fine stagione e la Juventus sembra intenzionata a sostituirlo con qualcuno di potenzialmente più forte. Sono tanti i nomi che circolano, ma quello di Destiny Udogie sembra animare maggiormente la dirigenza.

Il nome del giovane 2002 è tra quelli più seguiti di questo campionato. Il terzino di proprietà dell’Hellas Verona sta disputando una stagione ottima, riuscendo a risultare come uno dei giocatori migliori tra le fila bianconere. Su di lui ci sarebbero Atalanta, Napoli, Milan e Inter oltre alla Juventus. La Vecchia Signora sembra però intenzionata ad agire d’anticipo.

Cherubini anticipa la concorrenza

Il contratto del giocatore ha una durata fino al 2026, motivo per cui la dirigenza bianconera dovrà agire d’anticipo se vuole accaparrarsi le sue prestazioni. Non ha uno stipendio elevato – essendo da poco uscito dal settore giovanile – ma il prezzo di cartellino richiesto è già abbastanza elevato. Per lui chiedono 20 milioni, ma servirà velocità da parte degli intermediari bianconeri per chiudere la trattativa.

La dirigenza punta ad un acquisto sulla linea dei recenti. Giovane, italiano, poco costoso a bilancio e sopratutto forte. La Vecchia Signora punta a far ritornare l’Ital-Juve, che per anni ha fatto bene dentro e fuori i confini nostrani. Destiny Udogie rappresenta il nuovo modello bianconero, quindi è probabile che la trattativa alla fine si farà. Le alternative non mancano, con Cambiaso, Parisi, Wijndal e Lodi. Un innesto verrà comunque fatto, in ogni caso.