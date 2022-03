Udogie, il Napoli si inserisce prepotentemente

Udogie dell’Udinese è il nuovo nome per la fascia sinistra del Napoli. Da battere la concorrenza di Atalanta e Juventus

Destiny Udogie si sta mettendo ben in mostra in questa stagione di Serie A. Il talento 2002 dell’Udinese sta bruciando le tappe, diventando sempre più una certezza. I friulani sono a +7 sulla zona retrocessione. Tutto ciò è anche grazie alle prestazioni del proprio talentino, su cui il Napoli ha messo gli occhi.

I partenopei sono entrati prepotentemente in corsa per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Attualmente si trova in prestito ad Udine, ma il suo cartellino è di proprietà dell’Hellas Verona. Squadra della città in cui è nato e cresciuto da genitori Nigeriani, scegliendo poi la nazionalità italiana.

Una crescita costante e la concorrenza

Udogie sta sorprendendo tutti, continuando in crescendo in una stagione fino ad ora incredibile per lui. Il Napoli non è però l’unica squadra a volerlo, dato che ci sarebbero anche Atalanta e Juventus. Entrambe le squadre cercano un terzino sinistro, con i bianconeri che potrebbero fare uno sforzo per assicurarsi il calciatore. Anche perché da Torino sembra arrivare la certezza che si farà qualcosa in quel ruolo. Sondati già Cambiaso e Bellanova, ma Udogie resta più di un’idea.

Lo testimonia anche il tentativo per Mathias Olivera del Getafe, che è vicinissimo a vestire la maglia del Napoli. Una cosa è sicura, le tre squadre continueranno a monitorare Destiny. Sperando magari che diventi un crack da subito, perché le qualità ci sono tutte. Vedremo alla fine dove andrà a giocare nella prossima stagione.