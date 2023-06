Udogie, parla il suo agente: “Sarebbe un giocatore da Napoli”

L’agente di Destiny Udogie ha di recente parlato del suo assistito ai microfoni di Radio CRC

Una grande stagione quella di Destiny Udogie, che si è confermato essere uno dei migliori talenti per quanto concerne il calcio italiano. L’esterno di proprietà del Tottenham, infatti, si è confermato sui livelli della scorsa stagione diventando un punto fermo dell’Udinese.

Udinese che ora lo vedrà partire verso Londra, dove sembra possa esserci la possibilità di diventare un titolare nel Tottenham. A parlare del suo assistito è stato anche il suo agente, Stefano Antonelli, che ha ammesso che sia un giocatore che potrebbe far comodo al Napoli.

Ecco cosa ha detto

Stefano Antonelli ha detto: “L’unica situazione che il Napoli in generale deve monitorare è se poi arrivano offerte altissime per Osimhen, bisogna capire come dire di no e far restare il calciatore col massimo delle motivazioni. Bisogna vedere se quel giocatore avrebbe tutte le idee chiare per rimanere nel caso arrivasse un’offerta di oltre 100 milioni. Non sarebbe più un problema di gestione societaria, ma di motivazioni da parte di Osimhen. Il Napoli farà bene, ma c’è il mercato di mezzo. Penso che il vero nome da monitorare sarà Osimhen.

Futuro al Napoli per Udogie? Va al Tottenham che ha cambiato management e si è espresso già su Udogie. Sarebbe un giocatore da Napoli come lo sarebbe per la Roma o per l’Inter per esempio. Tutti lo danno per certo che vada in Nazionale maggiore dopo l’Europeo. Oggi penso che gli appartenga, ma sarà Mancini a deciderlo“.