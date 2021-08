UE, energia: il rinnovabile supera l’utilizzo delle fonti fossili

L’Unione Europea punta ad una società più sostenibile, come fra l’altro prova l’ambizioso obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 . In pratica, l’UE mira alla totale abolizione delle fonti di energia non rinnovabile, come il carbon fossile, da sostituire in pianta stabile con le energie rinnovabili, come nel caso del fotovoltaico, dell’eolico e del geotermico. Si punta dunque ad un graduale completamento del processo di decarbonizzazione, con l’Italia protagonista al pari degli altri paesi europei, e in grado di assicurare un importante contributo alla causa. Ecco perché oggi approfondiremo questi aspetti, compresa la notizia del superamento del rinnovabile ai danni delle fonti fossili.

L’energia rinnovabile mette la freccia: i dati Eurostat

Stando all’ultimo report prodotto da Eurostat , l’energia rinnovabile ha inserito la freccia e ha completato con successo il sorpasso ai danni dei combustibili fossili, per la prima volta nella storia. Si fa riferimento alla produzione di energia, che nel 2020 ha appunto superato il dato relativo ai combustibili fossili. È chiaro che questa manovra è stata favorita anche da contingenze esterne e abbastanza particolari, come il periodo di pandemia, che ha avuto un notevole impatto negativo sul mercato dei combustibili non rinnovabili. In parallelo è diminuito in modo abbastanza vistoso anche il consumo di energia prodotta da combustibili fossili: se si studia la tendenza degli ultimi 15 anni, si mette a registro un calo che supera il 23%. È chiaro, comunque, che servirà del tempo per staccarsi del tutto da queste fonti di energia, al punto che alcuni esperti giudicano la deadline fissata dall’UE fin troppo ottimistica. Ad ogni modo, per il momento le cose procedono positivamente, come sottolineano i numeri di Eurostat.

Anche i cittadini devono fare la propria parte