UeD, Alessandro Vicinanza rimuoverà il tatuaggio dedicato a Ida? La risposta dell’ex Cavaliere

Ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno raccontato la loro love-story al magazine del programma. L’ex Cavaliere, inoltre, ha rivelato cosa farà con il tatuaggio dedicato all’ex Ida Platano.

RIMUOVERÀ IL TATUAGGIO? – Nonostante le recenti voci di corridoio che vedevano al capolinea la loro relazione, Alessandro e Roberta si sono mostrati più innamorati che mai. Intervistati dal settimanale di UeD, i due ex volti del Trono Over hanno ammesso che la loro storia d’amore sta procedendo a gonfie vele.

Come è noto ai fan del dating-show, il percorso di Vicinanza e della Di Padua è stato parecchio turbolento. Nonostante i tira e molla, i due hanno deciso di darsi un’opportunità lontano dalle telecamere. I due, inoltre, hanno rivelato di essersi detto il fatidico “ti amo”. L’ex Dama ha ammesso di essere stata la prima a dirlo, mentre per Alessandro c’è voluto più tempo per aprire totalmente il suo cuore:

“Le ho detto di amo in lingue: 1 love you, je t’aime… l’ho detto anche in tedesco: Ich liebe dich! Poi un giorno come un altro, a Marrakech, le ho detto “ti amo” per la prima volta. Non è una frase che pronuncio a cuor leggero, perché le attribuisco un grande significato. E quando la dico, è perché in quel momento sento profondamente quel sentimento”.

Non è mancato l’argomento “Ida Platano”, ex compagna di Alessandro e attuale protagonista di Uomini e Donne. Durante la loro storia d’amore, i due avevano deciso di tatuarsi un ranocchio. Riguardo a questo tatuaggio, Alessandro ha ammesso che non lo vuole rimuovere perché rimane un ricordo per lui e a Roberta non dà fastidio.