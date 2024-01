UeD, Alessandro Vicinanza: “Spero che Roberta torni, ma voglio conoscere anche Cristina”

Chiusa la sua love-story con Ida Platano, Alessandro Vicinanza ha voluto dare un’altra opportunità all’amore. Tornato nel Trono Over di UeD, il Cavaliere si è raccontato ai microfoni di Verissimo. Non solo ha parlato della fine della sua storia con la tronista, ma anche delle sue nuove frequentazioni nel programma.

“Spero che Roberta torni, ma voglio conoscere anche Cristina” – Nonostante i due si siano sempre mostrati affiatati e innamorati, diversi mesi fa Vicinanza e Ida hanno annunciato la fine della loro relazione. Messo un punto a questa storia, i due hanno deciso di voltare pagina e tornare a UeD. La Platano è tornata nelle vesti inedite di tronista, mentre Alessandro nuovamente nel parterre del Trono Over.

Sulla fine della loro storia, Vicinanza ha assicurato di non essere più innamorato di Ida. Sui motivi dietro questa rottura, Alessandro ha così svelato a Silvia Toffanin: “Io l’ho lasciata perché non mi sentivo più corrisposto da lei. Nell’ultimo mese, abbiamo litigato tanto e, poi, qualcosa si è rotto. La mia verità è questa, ho visto che lei era decisa a riprendere in mano la sua vita”.

Archiviato il capitolo “Ida”, il Cavaliere ha deciso di rimettersi in gioco e di riprendere la frequentazione con Roberta Di Padua. Nelle ultime registrazioni, però, la Dama ha abbandonato il dating-show dopo che Alessandro ha rivelato il suo interesse nei confronti di Cristina Tenuta:

“A me incuriosisce Cristina. Io spero che Roberta torni indipendentemente da me per darsi un’opportunità lei, io poi comunque sto lì. Che devo fare? Io ho la curiosità di conoscere un’altra persona sarebbe giusto lasciar perdere? Io voglio frequentarla per capire poi a chi dare l’esclusiva. Con Cristina sono uscito una sera non c’è stato nulla ma durante la settimana penso a lei. Al momento voglio conoscere meglio lei”.