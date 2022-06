UeD, Andrea Nicole ad un evento con Manuel Bortuzzo: insulti dalle fan di Lulù Selassié

Nella giornata di oggi Andrea Nicole Conte, ex tronista di UeD, si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. La ragazza è stata insultata da una parte dei fan di Lulù Selassié, dopo che aver preso parte ad un evento con Manuel Bortuzzo. Cosa è successo?

AL CENTRO DELLE CRITICHE – Tra le love-story nate durante l’ultima edizione del GF Vip, quella nata tra Lulù e Manuel è stata tra le più amate. Proprio per questo la fine di questa relazione, avvenuta come un fulmine a ciel sereno, non è stata presa bene da tutti i fan degli ex gieffini. In particolar modo, Bortuzzo è finito al centro delle critiche per come ha lasciato la principessa etiope.

Inaspettatamente, anche Andrea Nicole è finita nel mirino di questa parte di fan. Il tutto è avvenuto dopo che l’ex tronista di UeD ha partecipato ad un evento con Manuel. Dopo la serata, la ragazza si è ritrovata sommersa dagli insulti. Attraverso le IG Stories, la Conte si è lasciata andare ad un lungo sfogo:

“Raga, buongiorno! Scrivo queste poche righe a seguito dei tanti (troppi) messaggi che mi sono arrivati, subito dopo l’evento a cui ho preso parte insieme a Manuel qualche giorno fa. Messaggi non belli, per niente, indirizzati a lui e (incomprensibilmente) anche a me per non averlo ‘schifato’. Io capisco che ci si affezioni al singolo e alla coppia, però entrambi sono persone adulte e responsabili che hanno provato a stare insieme ma per motivi x (che non conosco e non voglio conoscere) si sono separati, come succede a tantissimi”.

La ragazza ha poi aggiunto: “Denigrare una persona e scrivere quello che scrivete perché non sta più insieme al vostro/a beniamino/a è imbarazzante e, perdonatemi, infantile. Si può dimostrare il proprio appoggio per chi si vuole anche senza insultare il prossimo. Vi mando un bacio”.