Uomini e Donne anticipazioni: Davide indeciso, discussioni e una sorpresa

Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, 26 novembre, ci sarà mostrato il tronista Davide che rientrerà nello studio dopo essere uscito fuori per andare a riprendere la corteggiatrice Chiara, uscita per le troppe attenzioni date da parte di lui all’altra corteggiatrice, Beatrice. I due, infatti, si erano scambiati dei messaggi a lungo, e il ragazzo le aveva detto delle cose molto importanti ai fini della scelta, facendo intendere che al momento è lei quella più avanti nella sua scelta.

Per quanto riguarda la tronista Sophie, invece, ci sarà una lunga discussione con uno dei suoi corteggiatori. Per la sezione del trono over si parlerà di Maria e di Simone, mentre per Armando ci sarà una inaspettata sorpresa.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE: DAVIDE INDECISO – Ci sarà mostrata l’esterna realizzata con la corteggiatrice Beatrice che ha avuto luogo in diretta tramite skype poiché la ragazza era un po’ raffreddata. Tra l’altro mentre i due parlavano, la madre di lei ha un po’ bacchettato il tronista per il suo comportamento. Sarà presentata poi anche una nuova ragazza e il tronista, dopo aver fatto una bella esterna, deciderà di ballare proprio con quest’ultima.

UOMINI E DONNE: UN RITORNO PER ARMANDO INCARNATO – Per quanto riguarda il napoletano Armando Incarnato vedremo che una vecchia dama tornerà a corteggiarlo. Scopriremo in puntata il suo nome e il suo volto che sono già conosciuti per il pubblico di Canale 5. Sophie, invece, discuterà animatamente con Antonio che si porrà nei suoi confronti in maniera troppo arrogante.

Ci saranno anche dei toni accesi con Matteo, un altro corteggiatore di Sophie. Quest’ultimo sarà particolarmente arrabbiato e chiederà spiegazioni alla bella tronista sul perché ha scelto di non portarlo in esterna. Insomma ne vedremo delle belle.