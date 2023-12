UeD, aria di crisi tra Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia? I sospetti sui social

Da quanto emerso sui social negli ultimi giorni, sembrerebbe che tra Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia, ex volti di UeD, ci sia aria di crisi. Sebbene i due protagonisti del gossip non abbiano parlato apertamente della loro relazione, alcuni indizi su Instagram fanno pensare a ciò.

ARIA DI CRISI? – Sebbene i due ex protagonisti di Uomini e Donne non abbiano detto nulla riguardo la loro relazione, alcuni indizi farebbero pensare a una possibile crisi tra i due. I fan, infatti, hanno notato che Eleonora e Nunzio avrebbero smesso di seguirsi su Instagram. Inoltre, l’ultima foto di coppia è stata condivisa sul social lo scorso ottobre.

A dimostrare il fatto che al popolo del web non sfugge nulla, un fan avrebbe commentato una foto dell’ex corteggiatrice dopo aver notato i suoi “occhi tristi”. L’utente, infatti, ha così scritto alla ragazza: “Ti ammiro come persona ma noto un po’ di tristezza nei tuoi occhi”.

A far preoccupare i numerosi follower è stata proprio la risposta della Rocchini: “Vedi bene”. Gli indizi social, però, non finirebbero qui. A far insospettire i fan, infatti, è stata pure una challenge a cui l’ex volto del dating-show di Uomini e Donne ha deciso di prendere parte su Instagram.

In questi giorni, su Instagram sta impazzando una challenge in cui gli utenti raccontano qualcosa della loro vita. Nel rispondere ai diversi quesiti, Eleonora alla parola “status” ha scritto: “in ricovero”. Intanto da parte dei due ex volti di UeD tutto tace.