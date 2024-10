UeD, Asma Fares contro l’ex fidanzato Cristiano Lo Zupone: “Che marciume”

Nonostante la loro storia sia giunta al capolinea da alcuni mesi, Asma Fares e Cristiano Lo Zuppone continuano ad essere nel mirino del gossip. Nelle scorse ore, la Dama di UeD ha condiviso una segnalazione sull’ex fidanzato, scagliandosi contro quest’ultimo.

“Che marciume” – Nei giorni scorsi la Dama ha confermato la sua rottura con Cristiano, conosciuto all’interno dello studio di Uomini e Donne. Tra i due, però, sembrerebbe che i rapporti siano tesi. Nelle scorse ore, infatti, la Fares ha ricevuto una segnalazione sull’oramai ex compagno, per poi scagliarsi contro di lui.

Attraverso le sue storie di Instagram, Asma ha pubblicato la segnalazione di una fan che le spiegava di aver visto Cristiano in compagnia di due ragazze. La donna ha preferito coprire le sue risposte, accompagnando lo screen con un pungente commento:

“Il mondo è molto piccolo. La mia risposta l’ho già avuta senza sapere nulla perché chi ti priva della tua libertà, sono le persone marce di questo mondo”.

Successivamente, la donna ha pubblicato un video in cui ha promesso che a breve rilascerà alcune rivelazioni: “Oggi faccio io la risata, faccio io la risata ma non dico perché. Oggi è una bella giornata, a parte un po’ di gossip di persone che non riescono ad andare avanti nella vita ricordando sempre Asmaa. Madonna, Asmaa è un danno! Ho un bel viaggetto da fare… Io rido perché non posso dire niente, non mi piace dare a questi personaggi la possibilità… poi nel mio profilo no!”.

Dal canto suo, l’ex Cavaliere di UeD ha così commentato nelle IG Stories quanto accaduto: “La coscienza pulita è un lusso che non tutti si possono permettere”.