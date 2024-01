UeD, Carlo Alberto Mancini al centro delle critiche per la sua storia con un ex corteggiatrice: la replica

Dopo gli ultimi rumor che lo vedrebbero insieme a Federica Proia, ex corteggiatrice di UeD, Carlo Alberto Mancini è finito nel mirino del gossip. Davanti alle continue critiche ricevute dopo questo scoop, la scelta di Nicole Santinelli ha deciso di intervenire.

LA REPLICA ALLE RECENTI CRITICHE – Il tutto ha avuto inizio dopo l’annuncio di Federica sulla sua nuova storia d’amore. Attraverso il suo account Instagram, l’ex corteggiatrice di Luca Daffrè ha confermato i recenti rumor che la vedevano insieme a Mancini. Successivamente alle parole della ragazza, è emersa un’inaspettata segnalazione.

Attraverso le sue IG Stories, Deianira Marzano ha reso nota la recente segnalazione, di un utente che è rimasto anonimo, che vede protagonisti proprio i due ex volti di Uomini e Donne. Stando a questo utente, Federica e Carlo Alberto si sarebbero conosciuti proprio nello studio del dating-show di Maria De Filippi.

Davanti a quest’ultima voce di corridoio, l’ex corteggiatore è stato duramente attaccato. Il personal trainer, infatti, è stato accusato di aver finto di essere stato innamorato di Nicole. A queste continui attacchi da parte di una fetta del popolo del web, Carlo Alberto ha così deciso di intervenire:

“Ciao ragazzi, eccomi qua. Dopo diverso tempo ho cambiato completamente vita. Mi sono trasferito a Roma, ho aperto un’attività qua e ho conosciuto una persona che mi rende felice per fortuna. Non l’ho conosciuta durante il programma per ovvi motivi. Ma dopo qualche settimana che mi sono trasferito qua. Devo dire a quelli che dicono che facevo tanto l’innamorato eccetera, ragazzi io nelle relazioni ci metto sempre il cuore. Sempre il massimo. Mi espongo completamente alla delusione ed è quello che è successo. Sono stato male per diverso tempo seriamente. Però non ci si può chiudere in se stessi perché la vita continua e quindi ho scelto di rialzarmi. Ho voltato pagina, adesso sono veramente felice e vi ringrazio delle parole che mi state dedicando”.