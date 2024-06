UeD, clamorosa rivelazione di Mario Cusitore: “Ho rivisto Ida”

Nonostante il loro percorso a UeD sia terminato da alcuni mesi, Mario Cusitore e Ida Platano continuano a far parlare di loro. Recentemente, infatti, l’ex Cavaliere ha rivelato di aver rivisto l’ex Dama, ma l’incontro non è andato come sperato.

“Ho rivisto Ida” – La turbolenta frequentazione tra Mario e Ida ha appassionato il pubblico di Uomini e Donne. Nonostante Cusitore si sia detto sempre interessato solo alla Platano, alcune segnalazioni esterne hanno messo un punto ad una loro possibile love-story. Prima si è parlato di scambi di messaggi con una donna, finendo poi per essere avvistato in compagnia di un’altra.

A spingere l’ex Dama a mettere un punto alla sua conoscenza con Mario è stato l’incontro di quest’ultimo con Melissa Riva, ex volto di UeD davanti ad un B&B. Ida ha così deciso di eliminare il Cavaliere, per poi abbandonare il suo percorso nel dating-show di Maria De Filippi. Nonostante tutto, però, Cusitore non sembra essersi arreso.

Intervistato a Fanpage.it, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato di aver tentato di chiarire con l’ex Dama. Nel dettaglio, Mario si è recato a Brescia, riuscendo ad incontrare la Platano. Il confronto, però, non è andato come sperato. L’ex Cavaliere ha così raccontato:

“Un mese fa sono ritornato a Brescia, sono partito da Napoli di notte. È andata male. L’ho aspettata al negozio una volta arrivato, era mattina. Abbiamo parlato ma lei ha continuato a dirmi che non si fida di me. Non mi crede dopo l’ultima segnalazione. Mi ha detto che stava soffrendo per me da dicembre. Era arrabbiata, tesa. Le condanno solo il fatto che ha sempre creduto alle segnalazioni, ma non ha mai dato credito alle cose belle. Ero andato da lei per chiederle scusa, sarei rimasto per giorni. Sono andato per parlarle per mezz’ora, è stato devastante fare il viaggio in un giorno. Ma lei non ha detto nulla, non mi ha chiesto neanche di fermarmi per pranzo.”