UeD, corteggiatrice abbandona il programma per un altro: “Al cuore non si comanda”

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata di UeD, a intervenire sui social è stata Noemi Annunziata, ufficialmente ex corteggiatrice di Federico Dainese. Date le critiche ricevute dal pubblico del dating-show, la ragazza ha deciso di difendersi, spiegando come sono avvenute le cose.

“Al cuore non si comanda” – Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, Noemi ha ammesso che tra lei e Federico non è scattata la scintilla ed è per questo che ha deciso di eliminarsi dal programma. Inaspettatamente ad intervenire è stata Maria De Filippi, decidendo di mostrare una foto che ritrae l’ex corteggiatrice baciarsi con un altro ragazzo.

Una volta terminata la messa in onda del consueto appuntamento pomeridiano del dating-show, la ragazza ha deciso di intervenire sui social e spiegare la sua versione dei fatti. Attraverso le sue IG Stories, la ragazza ha rivelato che la produzione era già stata informata dell’intenzione di lasciare il programma:

“Volevo fare chiarezza sul conto di oggi, visto che ho dovuto aspettare per privacy. La redazione sapeva che io volessi andare via dal programma già più di due settimane fa, però non mi facevano chiarire la questione con Federico. Quindi stavo conducendo la mia vita normalmente. Ho fatto la mia scelta e ho seguito il mio cuore senza pensare alle conseguenze! La mia coscienza era ed è pulita. Facendomi prendere dalla preoccupazione non sono riuscita a parlare. Al cuore non si comanda!”.

Ha inoltre aggiunto: “Se avessi voluto tutta questa visibilità sarei rimasta. Invece quando ho capito che non mi poteva interessare sono andata avanti nella mia vita, ma in primis dicendolo alla redazione. Bello comandare gli altri per emergere. Quindi enjoy the life”.