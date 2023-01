UeD, Cristian Gallella e la fine del suo matrimonio con Tara Gabrieletto: “I santi stanno solo in paradiso”

A distanza di anni dalla fine del suo matrimonio con Tara Gabrieletto, conosciuta a UeD, Cristian Gallella ha deciso di rompere il silenzio. L’ex tronista, infatti, ha deciso di raccontare la sua versione su come sono andate le cose con l’ex moglie.

“I santi stanno solo in paradiso” – Nonostante sia felicemente fidanzato con Sofia Oranges, Cristian si ritrova ancora nel mirino del gossip per la sua precedente storia d’amore. Gallella, come è noto ai fan più affezionati di Uomini e Donne, è stato legato sentimentalmente a Tara.

L’uomo è conosciuto per la sua partecipazione a Uomini e Donne nel 2011, programma in cui ha conosciuto la Gabrieletto. Una volta usciti insieme dallo studio del dating-show, i due hanno deciso di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island. Nel 2016 è giunta la proposta di matrimonio, matrimonio che si è concluso nel 2019.

Dalla fine della sua storia con Tara, Cristian ha deciso di non voler dire nulla a riguardo. Si è allontanato dai riflettori, dedicandosi alla catena di negozi di abbigliamento che ha avviato nel corso degli anni. Attraverso le sue IG Stories, l’ex tronista di UeD ha deciso di dire la sua riguardo la fine del suo matrimonio:

“Non sempre chi tace acconsente. La mia scelta di non parlare o raccogliere provocazioni negli anni è stata una scelta ponderata. Perché nonostante le cose non siano andate come sono state raccontate, non avevo bisogno di screditare o rovinare una persona con la quale avevo condiviso anni della mia vita. È chiaro che a tutto c’è un limite e ciò che mi dispiace di più oggi, dopo un quadro più chiaro e dopo prove tangibili di tante cose accadute fin dagli inizi e perpetuate nel tempo fino alla fine della nostra relazione, è che io sia stato “condannato” e colpevolizzato per anni. Solo per non aver mai voluto tirare fuori tutto quello che so io e che sanno in tanti. È proprio vero…i santi stanno solo in paradiso“.