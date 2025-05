UeD, Cristina Ferrara avvistata al ristorante con un ballerino di Amici: la segnalazione di una Dama

Nel corso delle ultime registrazioni delle nuove puntate di UeD, a finire al centro delle polemiche è stata Cristina Ferrara. La corteggiatrice di Gianmarco Steri è stata avvistata al ristorante in compagnia di un ballerino professionista di Amici.

AVVISTATA IN COMPAGNIA DI UN BALLERINO – Nelle scorse puntate il tronista ha deciso di eliminare Francesca Polizzi, volendo proseguire la sua conoscenza con Nadia Di Diodato e Cristina. Nonostante il suo trono stia giungendo al termine, continuano i colpi di scena.

Nel corso dell’ultima registrazione, come riportato dalle anticipazioni, una Dama ha deciso di riportare quanto vinto nei giorni precedenti. Margherita, una dei protagonisti del Trono Over, ha rivelato di aver beccato la Ferrara al ristorante in compagnia di Lorenzo Del Moro, ballerino di Amici.

Davanti a questa segnalazione, la corteggiatrice ha subito cercato di chiarire con Gianmarco, spiegandogli che tra lei e il ballerino non ci sia nulla. “Ero al ristorante qui davanti da sola come sempre e mi ha chiesto l’accendino”, ha così spiegato Cristina.

Il tronista ha tentato di celare la gelosia e i dubbi, ma le ha chiesto se si fossero baciati. Prontamente la corteggiatrice ha così replicato: “Ma stai scherzando? Ma cosa dici? Non esco mai, non faccio niente, ma non è che devo cucirmi la bocca e non parlare più con nessuno. E poi sarei così stupida da uscirci nel ristorante davanti gli studi?”.