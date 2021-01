Uomini e Donne: Gianluca De Matteis ha sentito due corteggiatrici fuori dal programma

Gianluca De Matteis ha lasciato da poco il trono di Uomini e Donne. Il ragazzo è tornato a far parlare di sé per dei gossip che sono circolati sul web. Pare che abbia rilasciato, tramite delle risposte date sui social, delle importanti dichiarazioni circa la sua vita privata.

UOMINI E DONNE: LE DICHIARAZIONI DI GIANLUCA DE MATTEIS SUL WEB – Come riporta anticipazionitv, Gianluca ha confessato di aver sentito due corteggiatrici conosciute proprio a Uomini e Donne. Stiamo parlando di Gabriella Maglione e Dalila Salvador. Il ragazzo però non ha rivelato gli effettivi rapporti che intercorrono tra lui e le due ex corteggiatrici.

IL COMMENTO DI GABRIELLA MAGLIONE A GIANLUCA DE MATTEIS – Innanzitutto va detto che Gabriella Maglione e Dalila Salvador hanno lasciato il trono classico proprio quando Gianluca aveva deciso di abbandonare il programma televisivo. Si erano conosciuti brevemente in tv, ma non era nato niente di profondo e pare che Gianluca non si sentisse particolarmente pronto.

Dopo il saluto di Gianluca al programma è arrivato il commento di Gabriella che ha deciso di rivalutare l’ormai ex tronista. Ha speso infatti per lui parole di affetto, dichiarando: “Sincero fino alla fine”.

Alcuni hanno persino ipotizzato che tra i due potrebbe essere nato qualcosa subito dopo il programma, ma ovviamente non ne abbiamo la certezza.