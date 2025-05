UeD, Emanuele Longallo e Valentina Vitale escono insieme dallo studio: ecco come va

Tra le coppie sbocciato in quest’ultima edizione del Trono Over di Uomini e Donne c’è quella formata da Valentina Vitale ed Emanuele Longallo. Dopo una breve frequentazione vissuta all’interno dello studio, i due hanno deciso di abbandonare il programma per viversi lontano dalle telecamere. Come vanno le cose tra loro due?

COME VANNO LE COSE? – Durante la sua avventura all’interno del dating show di Maria De Filippi, Valentina ha avuto una breve e turbolenta conoscenza con Alessio Pili Stella. La frequentazione è giunta al capolinea dopo che il Cavaliere ha accusato la donna di non essere interessata a trovare l’amore nel programma, ma solo per visibilità. Per la Dama, invece, Alessio non ha mai dato importanza al loro rapporto, preferendo intromettersi in quello degli altri.

Conclusa questa frequentazione, in studio è arrivato Emanuele, sceso proprio per corteggiare Valentina. Dopo due settimane di intensa frequentazione, dove Longallo ha dimostrato più volte di tenere alla Vitale, il Cavaliere ha voluto sorprendere la Dama. Come mostrato nel corso della puntata andata in onda martedì 27 maggio 2025, l’uomo si è presentato con un grande bouquet di rose rosse, chiedendo alla Dama di uscire con lui dal programma:

“Sono sceso da quelle scale, ti ho guardata negli occhi e non ho capito più niente. Sono state due settimane in cui ci siamo raccontati, abbiamo parlato tanto e abbiamo deciso di essere sinceri l’uno con l’altro, ci siamo messi a nudo. Sei una persona speciale e, anche se sono solo due settimane, non posso non stare a sentire quello che provo, io non riesco a immaginare di non vederti più quindi ti chiedo se vogliamo costruire qualcosa insieme”.

Sotto la tradizionale pioggia di petali, i due si sono scambiati un tenero bacio e hanno deciso di lasciare insieme lo studio. Dopo la scelta, la neo coppia è stata raggiunta dalle telecamere di UeD e Valentina ha così rivelato:

“Ci siamo trovati è stata una cosa favolosa, non so spiegarla! Non so da dove è uscito. Non ci lasciamo più, non lo so se si possono provare delle emozioni così forti in così poco tempo. Non ci siamo lasciati un attimo, stiamo insieme tutti i giorni. Emanuele per me è già la mia famiglia, io lo sento come casa”.

Ma come stanno andando le cose tra Valentina ed Emanuele? Da quanto emerso dai loro social, sembrerebbe che tra i due le cose stiano procedendo a gonfie vele.