UeD, ex Cavaliere pronto a vestire i panni del tronista over: gli ultimi rumors

Sebbene manchino ancora dei mesi all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, la redazione sarebbe già in moto per trovare nuovi volti per il programma. Nelle ultime ore, però, è iniziato a circolare un rumor che vedrebbe il ritorno di una vecchia conoscenza di UeD.

PRONTO AD ESSERE TRONISTA? – In attesa della riapertura dei battenti di Uomini e Donne, sul web sono iniziate a circolare le prime teorie su chi potrebbero essere i nuovi tronisti. È divenuta virale l’ipotesi che vedrebbe Marco Antonio Alessio pronto a dare un’altra opportunità all’amore.

Nelle ultime ore, Gossipetv ha reso nota l’ultima voce di corridoio che vedrebbe l’ex Cavaliere pronto a tornare in studio. Come è noto, infatti, l’uomo aveva lasciato il programma al fianco di Emanuela Malavis.

La storia d’amore con la Malavis, però, non è andata come sperato e nelle scorse settimane è stata ufficializzata la rottura. Proprio per questo, quindi, Marco Antonio sarebbe pronto a tornare, questa volta nei panni del tronista del Trono Over.

Ovviamente, è giusto specificare che si tratta di un rumor e come tale va preso con le pinze. Questa possibilità, però, non è da escludere visto anche il ritorno di Ida Platano, ai tempi fresca della rottura con Alessandro Vicinanza. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.