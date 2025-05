UeD, ex corteggiatrice è diventata mamma per la prima volta: l’annuncio social

Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di UeD, è diventata mamma per la prima volta. Ad annunciarlo è stata proprio la donna attraverso un tenero post pubblicato sul suo account su Instagram.

IL DOLCE ANNUNCIO – Nota per aver preso parte a Uomini e Donne nel 2018 come corteggiatrice di Nicolò Brigante. Conclusa la sua avventura in televisione, la Pasqualato ha voluto proseguire la sua vita lontano dai rifletto. Ad oggi, infatti, la donna è una dottoressa molto seguita sui social.

È proprio sui social che Marta ha annunciato la nascita del piccolo Carlo, nato dalla sua storia d’amore Nicolò De Mela. L’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha pubblicato un tenero scatto che mostra le mani del bambino intrecciate con quelle dei genitori:

“17 Maggio 2025. Adesso ha tutto senso. Benvenuto in questa pazza famiglia Carlo, io e il tuo papà ti amiamo in un modo che non credevamo nemmeno possibile”.

Come rivelato poco tempo fa dall’ex corteggiatrice, lei e il compagno, a cui è legata da cinqua anni, hanno deciso di non mostrare il volto del bambino. Ai suoi 298milla follower, Marta ha ammesso: “bisogna sempre tenere a mente che una volta caricate online non sono più nostre, sono di tutti. Sono dei buoni ma sono anche dei cattivi, e i cattivi con le foto ci fanno ciò che vogliono purtroppo”.