UeD, ex corteggiatrice fidanzata avvistata con un uomo più grande e ricco: di chi si tratta?

Nei giorni scorsi a finire nel mirino del gossip è un ex volto noto di UeD. Si tratta di Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che è stata avvistata al fianco di un facoltoso uomo molto più grande di lei.

DI CHI SI TRATTA? – Giorgia è divenuta nota per la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi. La ragazza ha preso parte al programma come corteggiatrice di Paolo Crivellin, quest’ultimo da anni legato ad Angela Caloisi. Negli ultimi giorni, la Caldarulo è tornata al centro dell’attenzione per un video divenuto virale sui social.

Nel breve filmato pubblicato sul web si vede l’ex corteggiatrice in compagnia di un uomo molto più grande di lei, che sembrerebbe appartenere ad una famiglia ricca e influente. C’è chi ha scherzato sull’età dell’uomo, paragonandolo a un nonno. Inoltre, sembrerebbe che l’uomo faccia parte della famiglia reale del Barhein, ma quest’ultima informazione non sarebbe stata confermata.

Ovviamente questo scoop ha diviso il popolo del web. C’è chi, infatti, si chiede se questa coppia sia nata per un sentimento reale o se dietro non ci sia un altro motivo. A far nascere questi dubbi è il passato televisivo e mediatico di Giorgia.

Già durante la sua esperienza a UeD, c’è chi ha messo in dubbio le intenzioni della Caldarulo, accusandola di non star cercando l’amore, ma solo la visibilità. Conclusa la sua esperienza televisiva, Giorgia è stata spesso protagonista del gossip per alcuni suoi flirt. In passato, l’ex corteggiatrice è stata paparazzata mentre baciava Cameron Dallas, Youtuber californiano da milioni di follower.