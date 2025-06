UeD, il silenzio social di una ex Dama: “Mia sorella coinvolta in un gravissimo incidente”

Periodo difficile e doloroso per Barbara De Santi, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo alcuni giorni di assenza sui social, l’ex Dama ha deciso di rompere il silenzio, rivelando che la sorella è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente.

GRAVISSIMO INCIDENTE – Molto attiva sui social, dove su Instagram conta 200mila follower, negli ultimi giorni la De Santi ha fatto preoccupare i fan. Il silenzio dell’ex volto di UeD ha allarmato gli utenti, facendo temere che le fosse accaduto qualcosa.

A spiegare il motivo dietro questa sua assenza è stata proprio Barbara. In un video pubblicato sui social, l’ex Dama ha ammesso di star attraversando un periodo abbastanza duro. La donna, infatti, ha spiegato così spiegato: “Mia sorella è stata coinvolta in un gravissimo incidente qualche giorno fa”.

Purtroppo, la situazione è molto grave. Barbara, infatti, ha rivelato che la sorella si dovrà sottoporre a un intervento: “Qualche giorno fa sembrava che le cose andassero bene, domani subirà l’ennesimo intervento”.

L’ex Dama ha chiesto la vicinanza e il sostegno da parte dei suoi numerosi fan: “Chiedo a tutti una preghiera per Simona. Vi terrò aggiornati, sperando di avere buone notizie. Sappiate che se non mi vedrete in questi giorni è perché le cose sono molto serie”.