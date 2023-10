UeD, ex tronista contro Sossio Aruta: “Lascia il tempo che trova”

Noto sia nel mondo dello spettacolo che nel mondo calcistico, Giorgio Alfieri si è recentemente raccontato in un’intervista a Fanpage.it. Nel ripercorrere alcune tappe significative del suo percorso lavorativo, l’ex volto di UeD si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

“Sossio lascia il tempo che trova” – La prima esperienza televisiva di Alfieri è stata a Campioni-Il sogno, progranma che gli ha portato visibilità e dato l’occasione di partecipare a Uomini e Donne. Al dating-show di Maria De Filippi ha vestito i panni del tronista. A partecipare a UeD è stato anche Sossio Aruta, duramente criticato dall’ex calciatore:

“Aruta come calciatore ha avuto una carriera più brillante, tra virgolette. Per il resto, lui secondo me ha bisogno tipo di un insegnante di sostegno. Nella vita ha raccolto e raccoglierà quello che si merita. Non aggiungo altro. È un deficiente. S’è visto pure come s’è comportato a Temptation Island, è uno sfigato. Pensava di essere amico di Bettarini ma non ha capito che non se lo fila nessuno. Lascia il tempo che trova come persona“.

“Caterina Balivo mi ha fregato” – Nel parlare del suo passato sotto ai riflettori, Giorgio ha raccontato di una sua vecchia intervista televisiva. Si tratta della sua esperienza nel programma Vieni da me, condotto da Caterina Balivo su Rai 2. Riguardo a quanto avvenuto quella volta, l’ex calciatore ha rivelato: “Lì mi hanno fregato, sia messo a verbale. Da quel momento, non ho più tanta fiducia negli autori televisivi”.

L’ex tronista ha poi aggiunto: “Mi avevano detto: vieni che ti invita Caterina. Io vado e alla fine viene fuori che io avevo scritto al programma, come se avessi fatto un appello. Una cosa che non mi è piaciuta affatto“.