UeD, fiori d’arancio per una nota ex tronista: svelata la data delle nozze

Nozze in arrivo per un’amata ex tronista di Uomini e Donne. A distanza di più di un anno dalla proposta, Giorgia Lucini ha voluto aggiornare i fan sul matrimonio. L’ex volto di UeD ha annunciato la tanto attesa data.

SVELATA LA DATA – Dopo 7 anni di fidanzamento e due figli, Riccardo e Tommaso, nati nel 2019 e nel marzo 2021, Giorgia e Federico Loschi sono pronti a convolare a nozze. La proposta è arrivata l’anno scorso, a raccontarlo era stato il giocato di basket, condividendo sui social il romantico momento.

Dopo l’annuncio della proposta, l’influencer ha voluto tenere aggiornati i fan sui preparativi del matrimonio. Nei mesi scorsi, nel rispondere ad alcune domande degli utenti, l’ex volto di UeD aveva rivelato:

“Ahhh il matrimonio! Quanto sto sognando, non avete idea. Sicuramente non sarà settembre perché il Loschi è in preparazione/stagione, ma sarà nel 2025 questo sì”.

Nelle scorse ore, la Lucini ha voluto rivelare la data delle tanto attese nozze. L’ex tronista ha pubblicato su Instagram un reel realizzato su una spiaggia durante il matrimonio. Nel breve video si vede la donna correre verso il futuro marito, per poi abbracciarlo di slancio.

Sotto il post, la Lucini ha voluto svelare quando si terrà il matrimonio: “20 luglio 2025, non è poi così lontano”.