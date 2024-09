UeD, Federico Nicotera dopo Carola Carpanelli: “Ho avuto una frequentazione, ma…”

A distanza di diverso tempo dalla fine della sua storia con Carola Carpanelli, Federico Nicotera, ex tronista di UeD, è tornato a parlare della sua vita amorosa. Il ragazzo, infatti, ha deciso di aggiornare i fan riguardo la sua attuale situazione sentimentale.

“Ho avuto una frequentazione, ma…” – Federico si è fatto conoscere al pubblico di Mediaset per la sua partecipazione a Uomini e Donne all’edizione 2022/2023. Nel corso della sua esperienza al dating-show di Maria De Filippi, il ragazzo ha conosciuto Carola Carpanelli, sua corteggiatrice e scelta.

La storia d’amore tra Federico e Carola termina dopo pochi mesi dalla fine della loro esperienza e UeD. A distanza di tempo dalla rottura con l’ex corteggiatrice, Nicotera ha deciso di tornare a parlare della sua vita sentimentale.

Durante una diretta su Instagram, Federico ha deciso di rispondere a tutti coloro che gli chiedevano se ci fosse qualcuno nel suo cuore. Il ragazzo ha ammesso di essere single, non nascondendo, però, di aver avuto una breve frequentazione:

“Effettivamente è una bella domanda a cui forse non dovrei rispondere però oggi è domenica e a parte il tempo che si è annuvolato sto bene, sono contento quindi voglio rispondere e darvi uno scoop. In realtà ho avuto una frequentazione che può considerarsi tale, durata un mesetto e mezzo, due. Poi non è andata, non ci siamo trovati, non eravamo giusti al momento giusto. Sono single”.