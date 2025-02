UeD: Francesca Sorrentino rompe il silenzio sui social

Dopo la sorprendente scelta a Uomini e Donne, Francesca Sorrentino è tornata sui social, e a quanto pare ha deciso di rispondere alle critiche che l’hanno accompagnata negli ultimi mesi. La sua scelta a sorpresa, avvenuta durante una delle ultime puntate, ha attirato l’attenzione: Francesca, infatti, ha deciso di concludere il suo percorso nel dating show insieme a Gianluca Costantino.

IL RITORNO SUI SOCIAL – In studio, Francesca aveva messo in dubbio la credibilità di Gianmarco, uno degli altri corteggiatori, e aveva annunciato la volontà di abbandonare il trono. Poco dopo, però, ha fatto una mossa inaspettata.

La Sorrentino ha rivelato di voler continuare a conoscere Gianluca fuori dal programma, e i due hanno iniziato una nuova frequentazione. Tuttavia, alcune voci parlano già di un possibile stop a questa conoscenza, sebbene non ci siano conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Nel frattempo, Francesca ha fatto il suo ritorno sui social, dopo diversi mesi di assenza. Ha condiviso alcune storie che non sono passate inosservate, tra cui un post che sembra una risposta diretta alle critiche che le sono state mosse durante il suo trono. “Franci la moscia is the new Franci cristallo”, ha scritto, facendo riferimento al soprannome che le era stato dato da alcuni detrattori durante il suo percorso televisivo. Un gesto che potrebbe sembrare una presa di posizione, forse ironica, ma comunque un segno di come Francesca abbia scelto di reagire alle polemiche.

Non solo, la Sorrentino ha anche condiviso una storia in cui appare insieme a Martina De Ioannon, la sua collega di trono. Questo ritorno sui social arriva il 20 febbraio, a pochi giorni dalla fine della sua esperienza televisiva. Dopo cinque mesi di assenza, Francesca ha ripreso possesso del suo account Instagram e ha cominciato a pubblicare nuovamente contenuti, tra cui una serie di foto e video.

Nella storia più recente, Francesca si è mostrata alla guida della sua auto, ironizzando sul termine “moscia”, un appellativo che l’ha accompagnata per gran parte della sua partecipazione al programma. “Buondì da Franci la moscia, che is the new Franci cristallo”, ha scritto con un tono scherzoso, mostrando di non essere turbata dalle critiche che le sono state rivolte.

In questa nuova fase, Francesca sembra affrontare con leggerezza le difficoltà che ha vissuto durante il suo percorso, utilizzando l’ironia per stemperare le tensioni e dimostrare che, nonostante le polemiche, la sua serenità resta intatta.