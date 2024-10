UeD, Gianluca Benincasa sulle due troniste: “Martina? È costruita. Francesca? È ancora legata al suo ex”

Dopo la sua breve esperienza a UeD, Gianluca Benincasa, ex fidanzato dell’influencer Antonella Fiordelisi, ha voluto dire la sua su Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino, le attuali troniste del Trono Classico.

“Martina? È costruita. Francesca? È ancora legata al suo ex” – Intervistato da Giada De Miceli nella trasmissione radiofonica “Non Succederà Più” su Radio Radio, Gianluca ha espresso il suo parere su Martina, menzionando anche il percorso che quest’ultima ha fatto a Temptation Island, programma in cui ha partecipato con l’ex fidanzato Raul Dumitras:

“Abbiamo fatto una presentazione privata dopo la messa in onda. Ci hanno portato in questa mega suite dove c’erano tutti i corteggiatori che facevano una presentazione privata con ogni tronista. Questa cosa dovrebbe uscire su Witty. Io quella presentazione l’avrei evitata perché il modo in cui è entrata Martina e la contraddizione che ha avuto…E’ una ragazza su cui non avrei messo gli occhi per tanti aspetti, anche per l’atteggiamento che a me non piace. Si è presentata sul trono in un modo contrario a quello che ha fatto a Temptation Island. Dovrebbe avere rispetto e umiltà invece ha detto: “Non mi piace nessuno, non mi ha colpito nessuno“. Appena ha visto che dalla parte del pubblico c’è stata un po’ di chiacchiera, ha detto “si però sono bei ragazzi“. Già là mi è scaduta come personaggio, come tronista e come persona.

È molto costruita e si è visto anche nella sua presentazione. Si è presentata come donna forte ma non lo è. Forse lo è in altri aspetti ma non in quello che voleva decantare ovvero quello della donna di carattere. Quando si è legata a Raul ha dimostrato tutt’altro. Raul mi è simpatico, lo vedevo sé stesso, anche quando si inca*zava. Mi piacciono le persone vere e su questo lo preferisco tra i due. Lei sta cercando solo la popolarità, non cerca assolutamente l’amore e semmai troverà una persona lì dentro sarà sempre un qualcosa di superfluo. Non dico così perché non ho continuato…”.

Su Francesca, Gianluca ha ammesso di credere che la ragazza sia ancora innamorato di Manuel Mura, il suo ex, ed è per questo che la tronista non si starebbe lasciando andare completamente con nessuno: “Credo che il fatto di non sentirsi a suo agio derivi dalla paura di sbagliare nei suoi confronti. Come se ci fosse ancora un legame, quindi ha paura di lasciarlo andare completamente”.