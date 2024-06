UeD, Gianni Sperti sarà un tronista? La risposta dell’opinionista

Da diverso tempo si è iniziato a vociferare della possibilità di vedere Gianni Sperti e Tina Cipollari, storici opinionisti di UeD, nei panni di tronisti. A parlare di quest’ultimo rumor è stato proprio Sperti.

POSSIBILE TRONISTA? – Sebbene manchino alcuni mesi all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, sono già iniziate a circolare le prime indiscrezioni sui possibili nuovi protagonisti del programma. Da tempo, infatti, si vocifera che Gianni e la Cipollari potrebbero decidere di svestire i panni degli opinionisti per salire sul trono.

Se Tina non ha ancora commentato queste voci di corridoio, a rompere il silenzio è stato Sperti. Intervistato a NuovoTv, l’ex marito di Paola Barale ha deciso di commentare l’ultima indiscrezione che lo vedrebbe tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne:

“Cavaliere del trono over o tronista? Non succederà, spero, perché non so gestire bene i miei sentimenti, ma di sicuro preferirei essere tronista: non riuscirei a sopportare di vedere la persona che mi piace in atteggiamenti intimi con qualcun altro”.

Gianni ha poi aggiunto: “Nel parterre over sarei molto selettivo, ascolterei con attenzione la persona con cui mi rapporto perché in questo momento cerco un’intesa mentale. Sarei una spugna e non potrei che migliorare. Un’intesa solamente fisica mi annoierebbe”.